La guerra traina la crescita russa Per Putin il futuro è senza Occidente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) VLADIMIRarriva alle elezioni presidenziali di marzo – e inizierà il suo quinto mandato – più forte di un anno fa. Il primo dato è che l’economia non solo può ancora sostenere la– quantomeno nel breve-medio termine – ma che il Fondo Monetario Internazionale a gennaio ha rivisto le sue previsioni didella Russia al rialzo stimandola al 2,6% invece che all’1,1% annunciato a ottobre. Il sito indipendente russo The Bell ha mostrato in alcuni grafici che l’economiaè ormai un’economia die come,sorprese, sia laal momento are l’economia, trasformando in maniera profonda e duratura il paese. È previsto che nel 2024 la Russia spenderà il 6% del Pil nella difesa (contro il 2,7% nel 2021), equivalente a ...