la Gevi Napoli fa la storia | trionfo nella coppa Italia di basket 2024

La Coppa Italia di Basket ri torna nella città partenopea, La GeVi Napoli batte l’Armani Milano nella finale di final eight di Coppa Italia , in una ... (teleclubitalia)

La Gevi Napoli verrà premiata al Comune dopo la vittoria in Coppa Italia: Basket Premiazione a Palazzo San Giacomo oggi pomeriggio per giocatori e staff della Gevi Napoli Basket che ieri a Torino ha conquistato la Coppa Italia battendo l'EA7 Milano 77 - 72. I giocatori del Napoli Basket saranno premiati dal sindaco Gaetano Manfredi alle ore 18 in una ...

Marzo ad alta tensione per Treviso Basket: il calendario delle partite: Il campionato di Serie A è in pausa. Dopo le Final Eight di Coppa Italia, terminate domenica 18 febbraio con la sorprendente vittoria della Gevi Napoli sull'Olimpia Milano, si terranno in questi giorni le partite di qualificazione per Euro Basket 2025, con la Nazionale Italiana che sarà impegnata giovedì 22 febbraio a Pesaro contro la ...

La lezione arbitrale del basket: vanno al Var anche se nessuno li chiama (e i calciomani si meravigliano): Una dopo l'altra le chat fino ad un attimo prima depresse dal coma del Napoli Calcio rifioriscono per l'esaltazione del Napoli Basket. La Gevi ha appena vinto la Coppa Italia battendo in finale l'...