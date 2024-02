La GeVi Napoli di Basket premiata dal sindaco | cerimonia a Palazzo San Giacomo

La Coppa Italia di Basket ri torna nella città partenopea, La GeVi Napoli batte l’Armani Milano nella finale di final eight di Coppa Italia , in una ... (teleclubitalia)

Gevi Napoli - trionfo Coppa Italia : «Realizzato il sogno della città»

Ieri sera in centro storico si è alzato qualche coro di esultanza. L?impresa sportiva è arrivata, in città, in questo 2024. Non dal calcio, ma dal ... (ilmattino)