La GeVi Napoli Basket dal sindaco Manfredi dopo la conquista della Coppa Italia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Oggi pomeriggio, alle ore 18:45, lasarà ricevuta dalGaetanopresso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Lacomunica cheil rientro in città sarà ricevuta oggi pomeriggio alle ore 18:45 daldiGaetanopresso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

Una notte d'amore, dal sapore dolce come quella di diciotto anni fa. La Coppa Italia torna a Napoli , stavolta per davvero: la Gevi Napoli Basket è ... (ilmattino)

Bagno di Folla e cori da stadio per la GeVi Napoli dopo la vittoria in Coppa Italia. Alle 18.45 premiazione in Comune e il saluto ai tifosi in ... (fanpage)

Pallacanestro, la Gevi Napoli accolta dai tifosi in stazione dopo il trionfo in Coppa Italia: La Gevi Napoli di pallacanestro è stata accolta alla stazione centrale da circa 300 tifosi in tripudio dopo la vittoria di domenica nella finale di Coppa Italia contro l'Armani Milano. Il capitano ...

Grassi, presidente Gevi Napoli: "Ci manca solo un Palazzetto dello Sport, la burocrazia non ci aiuta": A Radio Marte: "Se avessimo un Palazzetto da 10mila posti, avremmo nuova linfa per crescere nel nostro progetto" Federico Grassi, presidente della Gevi Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte dopo la vittoria della Coppa Italia contro Olimpia Milano. Il presidente spera presto che i successi dell a squadra possano essere ...

La tripla di Pullen, l'mvp Sokolowski e la lucidità di coach Milicic: così Napoli ha stupito tutti e si è presa la coppa Italia di basket: La vittoria della GeVi Napoli in Coppa Italia (327 mila spettatori su Nove e DMax ed Eurosport 2), ha stravolto il mondo dello sport italiano, almeno per una sera. Basta digitare su google "Napoli Basket" per vedere i ...