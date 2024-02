La Germania chiede nuove sanzioni UE contro la Russia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) dopo la morte dell’oppositore russo Alexei Navalny. Anche l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha sostenuto l’imposizione di ulteriori. LalaLasta spingendo per ulteriorida parte dell’Unione

Migliaia di persone in tutta la Germania sono scese in piazza per il quarto giorno consecutivo per esprimere la loro opposizione al partito razzista ... (247.libero)

Un referendum per uscire dalla Ue. Come la Brexit in Gran Bretagna. Per la prima volta in un’intervista al Financial Times, la leader del l’Afd , ... (corriere)

La Brexit è stata “dannatamente giusta” ed “è un modello per la Germania , che si possano raggiungere decisioni sovrane come questa”. In ... (ilfattoquotidiano)

Calzona e il ritorno di "Marekiaro" Hamsik: ecco il ticket scelto da De Laurentiis per il Napoli: ... mentre Ciccio era ad una stazione di servizio: "Mi chiama Marek e mi chiede se voglio allenare la ... Calzona ovviamente sarà regolarmente in panchina in Germania e nel frattempo guiderà il Napoli fino ...

Croazia, l'opposizione unita in piazza: Nel frattempo, l'opposizione unita chiede elezioni il prima possibile 19/02/2024 - Giovanni Vale ... "Non andate in Germania o in Irlanda. Non siete voi a dover partire, è Andrej Plenkovi e il suo ...

Auto elettriche: le case europee le producono grandi e costose. In Italia solo il 20% sono utilitarie.: ... T&E chiede flotte aziendali 100% elettriche entro il 2030 La tassazione svolge un ruolo importante nell'incentivare la diffusione delle auto a zero emissioni, ma in Paesi come la Germania le case ...