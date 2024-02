La Finlandia non intende ospitare armi nucleari sul suo territorio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. (askanews) – Lanon prevede di installaresul suo, ha dichiarato il primo ministro Petteri Orpo in un’intervista al quotidiano polacco Rzeczpospolita. “Non ce n’è bisogno, perché la stessa NATO garantisce la deterrenza nucleare”, ha affermato, aggiungendo che leatomiche schierate negli altri paesi membri sono sufficienti a garantire la sicurezza dell’Alleanza Atlantica. Orpo allo stesso tempo ha affermato che lasi sta preparando attentamente a rispettare gli impegni assunti come nuovo membro della NATO, partecipando al contenimento delleconvenzionali. In precedenza, le autorità polacche avevano espresso il desiderio di installareamericane sul ...

La Finlandia (in finlandese: , in svedese: ), ufficialmente Repubblica di Finlandia (in finlandese: Suomen tasavalta e in svedese: Republiken Finland), è uno Stato dell'Europa settentrionale, facente parte della regione nota come Fennoscandia e, in alcuni casi, viene inclusa anche come parte della penisola scandinava. Confina con la Svezia a ovest, la Norvegia a nord e la Russia a est. Si affaccia a sud sul golfo di Finlandia, sulla cui sponda meridionale si trova l'Estonia. È uno Stato membro dell'Unione europea, dell'ONU e della NATO.

