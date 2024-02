La finanza agevolata per le imprese agricole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 – . Mercoledì 21 febbraio 2024 arriva un evento dedicato alle opportunità agevolative per settore agricolo e agroalimentare, a partire dal Bando ISI INAIL e PNRR L'iniziativa sarà un'esclusiva occasione di approfondimento e confronto tradel settore agricolo ed esperti in materia di. Il focus principale sarà dedicato ai bandi PNRR e ISI INAIL che, oltre a concentrarsi sul miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, offrono importanti contributi per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative e sostenibili. Appuntamento nei locali di Officina Agile in via Isonzo 7 ad Arezzo mercoledì 21 dalle 16,30 con Francesco Caneschi Agronomo di Change Capital e con la partecipazione di Agrimacchine di Serafini Spa.