La farsa sul corpo di Navalny continuerà a lungo | quando lo consegneranno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Serviranno 14 giorni per completare i test suldi Alexey. Ad annunciarlo è stato Ivan Zhdanov, collaboratore del leader dell'opposizione russa morto venerdì scorso, citando una fonte investigativa. Oggi gli assistenti dihanno detto che alla madre e ai suoi avvocati non era stato permesso di entrare all'obitorio nella città russa di Salekhard, vicino alla colonia carceraria doveè morto. «Gli investigatori hanno detto agli avvocati e alla madre di Alexey che non restituiranno il suo, sul quale verrà effettuata una cosiddetta 'perizia chimica' per 14 giorni», ha scritto su X la portavoce di, Kira Iarmich. La moglie diè convinta che le autorità russe non stiano consegnando ildel marito, ...