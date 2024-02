La Dream Team Roma vince il titolo territoriale Under16 femminile | battuta San Paolo 3-0 in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Vittoria deldi categoria per l’Under 16 della(società di pallavolo del tiburtino) che batte San3-0 nella finalissima. Un girone, quello del gruppo capitanato dalla giovane Lombardi, chiuso in testa con percorso netto, senza perdere nemmeno un set. Questo passo ha fatto da precursore per una faseda protagoniste. Prima la sfida con Zagarolo ai quarti (3/0-0/3), poi la comsemiottimamente giocata contro Green Volley: doppio successo prima per 3-2, e poi per 3-0 tra le mura amiche. Infine,Albano. Il Palazzetto delle Vascarelle diventa teatro della festa per le gialloblù: il gruppo di coach Liguori non sottovaluta le sue avversarie, fin dai primissimi punti del primo set. E ...