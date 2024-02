La Ditar Smile passeggia al PalaTedeschi | la Bk Mondragone è costretta al ritiro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVince ancora laBenevento che ieri sera alha superato il Bkpresentatosi con soli cinque giocatori a referto. Gara che si è chiusa in anticipo, precisamente al secondo minuto del terzo quarto quando quattro dei cinque atleti della squadra ospite hanno dovuto lasciare il campo per raggiunto limite di falli. In quel momento il punteggio era fissato sul 43- 22 per la compagine beneventana, che così ha acquisito lo stesso come risultato finale e chiuso la contesa con quasi due quarti d’anticipo portando a casa altri due punti. Partita come detto vinta molto agevolmente , che proietta così la, vista l’inaspettata sconfitta della pari punti in classifica, ovvero l’Enjoy Arzanese, al terzo posto in solitaria a 24 punti. Le parole di coach Iarriccio a fine gara ...