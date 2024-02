La dieta di Flavio Briatore spiegata dal suo dietologo | che sfida i “ciccioni”

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 19 febbraio 2024), ospite tempo fa in tv da Bianca Berlinguer, è apparso molto dimagrito e snello e ha spiegato che ha perso 18 chili seguendo ladel digiuno intermittente, in cui si alternano ore digiuno a ore di assunzione di cibo.è stato seguito dalAlberico Lemme, che ha studio a Desio, il quale ha spiegato in cosa consiste il regime alimentare dell’imprenditore e perché ai primi incontri non si fa problemi a dare dei “” ai suoi pazienti. In trasmissione, Berlinguer aveva chiesto ase stesse bene e l’imprenditore ha quindi risposto: “Pratico da un anno il digiuno intermettente: sto per sedici ore senza mangiare, faccio riposare lo stomaco, ho perso diciotto chili”. Con 16 ore di digiuno su 24, questa...