La delusione di Masi Infastidito dall’arbitraggio»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bene la prestazione, un po’ meno il risultato. Marco, tecnico del Follonica Gavorrano era sereno ieri alla fine della partita. "La squadra ha giocato bene – ha detto -. Siamo arrivati a Grosseto comandando e gestendo la partita. Abbiamo subito qualche ripartenza, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ce le siamo date sportivamente. A volte il risultato non ci sorride. Meritavamo qualcosa di più, però va bene così. Interessava vedere la prestazione. Siamo tutti lì raggruppati e ora sarà ancora più difficile. Ci proveremo fino alla fine. Ho un gruppo importante, coeso, che lavora in maniera esemplare. Spiace per i ragazzi che non hanno portato a casa il risultato. Abbiamo avuto un calo mentale qualche settimana fa. Mi ha dato fastidio la gestione dell’arbitro, un po’ così e così. In alcuni momenti mi ha dato noia, tipo il gol: era una punizione a nostro ...