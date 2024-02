La Conad affoga in Arno | brutto ko a Santa Croce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024)3 REGGIO EMILIA 0: Caciagli, Mariano 8, Sperotto 1, Maiocchi, Gasparini 3, Bonola 5, Torchia (L), Pochini (L) 1, Volpe 4, Marks 8, Suraci 12. Sesto ne, Catellani ne, Guerrini ne. All.: Fanuli. KEMAS LAMIPEL: Gabriellini (L), Coscione 1, Parodi 14, Brucini, Cargioli 7, Russo 3, Colli 14, Petratti, Giannini, Loreti (L), Allik, Mati 9, Lawrence 11. Gatto ne. All: Bulleri. Arbitri: Santoro e Marconi Parziali: 25-22, 25-22, 25-17 Note: Ace 1-2, service error 15-9, muri 13-6. Ricezione: 46%-53%, attacco 54%-45%. Un pessimo passo indietro per lache dopo aver vinto la settimana scorsa contro Aversa, cade sul campo di. Fortuna che in classifica, nella lotta per non retrocedere, perdono tutte le inseguitrici (Ortona, Castellana Grotte e Pineto) e ...