«La bandiera francese è satanica» E il governo francese chiede l’espulsione dell’imam

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha chiesto la revoca del permesso di soggiorno di Mahjoub Mahjouby, l’imam tunisino che ha definito il tricolore della Francia una «», che «non ha alcun valore agli occhi di Allah». Darmanin ha condiviso un articolo sul proprio profilo X,ndo alla prefettura di Garddi Mahjouby dal territorio. «Nessun appello all’odio rimarrà senza risposta», ha scritto il ministro. In una controversa predica trasmessa in video sui social, l’imam di Bagnols-sur-Céze – una località nel Sud della Francia – ha parlato della: «Non avremo più tutte queste bandiere tricolore che ci incancreniscono, che ci fanno ...

La bandiera francese (in francese drapeau français o drapeau tricolore, "bandiera tricolore") è composta da tre bande verticali di pari dimensioni i cui colori sono, partendo dall'asta, blu, bianco e rosso.

