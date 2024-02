Koke | «L’Inter è un collettivo forte! Sarà una sfida tosta ma spettacolare»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Conferenza stampa peralla vigilia di Inter-Atletico Madrid. Il calciatore spagnolo ha parlato insieme al suo allenatore, Diego Simeone. CONFERENZA– Questa la conferenza di, capitano dell’Atletico Madrid, alla vigilia dellacontrovalida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Molti dicono chesia una squadra molto simile all’Atletico Madrid in quanto difende forte, gioca e vuole essere forte in attacco. Come vedi la partita e come vedi l’avversario di domani? Beh,una partita molto difficile.è una squadra è molto ben allenata. Arriva con tanta gente in area, gioca molto sulle fasce, quando deve avere palla ha giocatori di qualità. E quando deve difendersi, non ha problemi a farlo. ...

