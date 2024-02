KISS KISS – De Maggio sbalordito | “Una follia esonerare Mazzarri”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il giornalista Valter Deesprime incredulità sulla tumultuosa situazione del Napoli in vista della Champions League. Il Napoli si prepara per affrontare il Barcellona nella gara di andata della Champions League, ma il clima nella squadra è tutt’altro che sereno. Dopo l’1-1 contro il Genoa, la compagine campana sta attraversando una stagione difficile, e la questione dell’allenatore tiene tutti con il fiato sospeso. Il giornalista Valter Deha condiviso le sue opinioni sulla situazione durante una recente intervista a Radio Goal, il programma in onda su. “Siamo in balia delle onde, stiamo vivendo una situazione assurda. Walterdirigerà l’allenamento del pomeriggio, ma domani chi ci sarà? Una situazione davvero incredibile. Mi permetto di ...

Parliamo nuovamente di KIssing Gorbaciov , un bel documentario su un'epoca storica e un fenomeno musicale, che continua a viaggiare per l'Italia, ha ... (comingsoon)

Parliamo nuovamente di Kissing Gorbaciov , un bel documentario su un'epoca storica e un fenomeno musicale, che continua a viaggiare per l'Italia, ha ... (comingsoon)

√ CCCP, Ace Frehley e MGMT: gli album da ascoltare il 23 febbraio: Ace Frehley - "10,000 volts" Lasciatevi elettrizzare dalla scarica rock di Ace Frehley: il 72enne chitarrista e co - fondatore dei Kiss torna con il suo ottavo album da solista, a quattro anni dal ...

√ Eddie Vedder e Post Malone suonano insieme Pearl Jam e Tom Petty: Non è la prima volta che Post Malone si confronta con i Pearl Jam, avendo riletto "Last kiss" durante un intimo e privato concerto a Roma nel 2022 e proprio "Better man" all'"Howard Stern Show" ...

K.I.S.S. - Si fa presto a dire velocità: Nodi, miglia, km l'ora e Mach. In aviazione calcolare la velocità sembra complicato. Ma è fondamentale anche soltanto per capire quanto durerà il viaggio. Che non dipende dalla distanza terrena ma ...