(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nuova spettacolare vittoria del pluricampionediJordan. Nella scorsa nottata,, a Ville Pinte-, nell’ambito dell’evento sportivo in mondovisione Kona Fight, ha affrontato il francese Quentin, campione intercontinentale Iska, per la prima difesa delIska, strappato dallo stesso Jordan nel marzo del 2023, al francese Jamal Wahib. Dopo solo 1 minuto e 20 secondi dall’inizio del primo round,, salito sul ring accompagnato da un tifo completamente avverso, ha inflitto un pesante ko al suo avversario, attingendolo con un potente calcio alla gamba destra (tecnicamente "low kick"), gettandolo al tappeto, ...

La kickboxing è uno sport da combattimento con origini molto antiche e nativo del sud-est asiatico, divenuto popolare negli anni '60 in Giappone e poi diffusosi negli USA, che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del pugilato.

Kickboxing: a Parigi successo per l’atleta pesarese contro il padrone di casa Honoré. Valdinocci vince subito per ko e difende il titolo mondiale: In un minuto e 20 secondi il campione domina il ring e conquista il terzo successo a livello internazionale Iska.

“Mi faccio il mazzo ma è il bello della gioventù”. Jordan Valdinocci verso il terzo titolo mondiale: “ Mi faccio il mazzo ma è il bello della gioventù ”. Trentun anni, due lauree e due titoli mondiali uno di categoria ISKA e l’altro di categoria WKU. E il terzo, forse in arrivo… Jordan Valdinocci è ...

