Kate Middleton | niente da fare | impossibile

(Di lunedì 19 febbraio 2024) In un periodo di significativa preoccupazione per la salute all’interno della famiglia reale britannica, il principe William e la regina consorte Camilla stanno assumendo un ruolo di primo piano negli impegni ufficiali, a causa dell’indisponibilità del re Carlo III e della principessa, attualmente in convalescenza. L’ultima manifestazione di questo impegno si è vista nel pomeriggio di oggi, quando il principe William ha solcato da solo il red carpet dei premi Bafta, un evento di spicco nel panorama culturale britannico e internazionale. Il principe, che ricopre la carica di presidente degli EE British Academy Film Awards dal 2010, ha dimostrato grande familiarità con l’evento, celebrato alla Royal Festival Hall, e ha mantenuto un atteggiamento cordiale e disponibile, non esitando a intrattenersi con i fan presenti. La sua presenza è stata particolarmente ...