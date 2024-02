Kate | il principe William rompe il silenzio e crolla

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 19 febbraio 2024) – Con il padre Re Carlo alle prese con un tumore e la moglieMiddleton ancora in convalescenza per un importante intervento all’addome,sa di avere sulle spalle il peso della Corona. E ieri, il figlio di Lady D, è apparso emozionato alla serata dei Bafta, i premi che annualmente il British Academy of Film and Television Arts assegna ai migliori film dell’anno. Si è trattata di una delle prime uscite ufficiali disenza la sua adorata. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:, la separazione dopo una lite furiosa: una storia d’amore fatta di “alti e bassi” Leggi anche: Ilha traditocon una donna super famosa? L’indiscrezione La duchessa di Cambridge, ...