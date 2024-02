Juventus | rimborsato integralmente il prestito obbligazionario di 175 milioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, laha reso noto di averildi 175di euro. Di seguito la nota integrale dei bianconeri: “Football Club S.p.A. comunica che, in data odierna, è statoilnon convertibile “€175,000,000 3.375 per cent. Notes due 19 February 2024” (codice ISINXS1915596222), con scadenza il 19 febbraio 2024, negoziato sul sistema multilaterale di negoziazione “Global Exchange Market” di Euronext Dublin, per l’ammontare nominale di € 175, oltre agli interessi di periodo maturati pari a circa € 5,9“. SportFace.