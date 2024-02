Juventus | l’obiettivo è rinnovare la difesa | tutti i nomi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Torino, 19 febbraio 2024 – Cinque gol subiti nelle ultime quattro partite. Il dato, per essere la Juve del corto muso, fa impressione. Il mantra difensivo di Allegri è sempre stato il punto di forza dei bianconeri, ovvero blindare la porta e poi sfruttare le occasioni in attacco per vincere partite, anche di misura, ma comunque sotto il segno della solidità. Dall’Empoli in avanti tutto questo è andato perduto e a Verona il quarto indizio che ormai fa una prova. Troppo sfilacciata tra i reparti la Juve è stata infilzata dalle scorribande scaligere, solo in parte arginate dal pareggio che comunque ha fatto volare via l’Inter e solo il Milan non ne ha approfittato cadendo malamente a Monza 4-2. E adesso anche i difensori sono nel mirino, perché il solo Bremer sembra non bastare più e al Bentegodi la sua assenza si è sentita parecchio. In ottica prossima stagione, con un ritorno in ...