Juve | Giuntoli e Allegri scossa alla squadra | confronto a Vinovo

La Juventus Football Club (dal latino iuventus, "gioventù"), meglio nota come Juventus (/ju'vntus/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Torino. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano.

Calamai su tmw: “Juve, per il futuro in bilico Allegri, Chiesa e Vlahovic”: Il suo eventuale sacrificio non avrebbe motivazioni tecniche ma economiche. Il serbo potrebbe garantire a Giuntoli i soldi necessari per fare il mercato e ricostruire la Juve. Di partita, in partita ...

Calciomercato: rivoluzione Juve, già prenotato il prossimo acquisto: Aggiornamenti sul calciomercato della Juventus, le ultimissime riguardo la trattativa per il big che può arrivare la prossima estate.. Cristiano Giuntoli è pronto a rivoluzionare la Juventus. Il dirig ...

Juventus, allarme Vlahovic: la formula che preoccupa Giuntoli: Circostanza che fa preoccupare Giuntoli. Infatti, il paradosso tra presente e futuro di Vlahovic è che la Juventus ha sottoscritto un contratto con l’attaccante che obbliga i bianconeri a una scelta ...