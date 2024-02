Julian Assange | anche l’Occidente libero ha il suo Navalny

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Firmatu la petizione di IoScelgo per chiedere la liberazione didi Riccardo Bellardini Pureha il suo. Chi l’avrebbe mai detto? Eppure è così. Da una parte il male è sfacciato, dall’altra è mascherato. O meglio, da una parte è mascherato male, dall’altra proprio bene, tanto da riuscire a trarre in inganno con più facilità. Siamo tutti sconvolti di fronte alla repressione del regime russo e alle purghe del crudele Zar Vladimir Putin. I suoi dissidenti cadono come birilli, uno dopo l’altro. Muoiono all’improvviso, nessuno sa come, nessuno sa perché. Nemmeno l’avversario più feroce, Aleksej, s’è salvato. Tempo fa l’aveva scampata, dopo un tentativo d’avvelenamento su un aereo, ma ora è caduto...