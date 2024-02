Judo | i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Baku | 10 azzurri virtualmente qualificati a Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ildiè andato in archivio con due podi (entrambi secondi posti) per l’Italia, conquistati da Odette Giuffrida e Asya Tavano. Un bilancio tutto sommato positivo dunque per la spedizione tricolore in Azerbaigian, anche se diversi atleti in lotta per il pass olimpico sono usciti di scena presto nelle eliminatorie perdendo una buona chance per scalare ill’ultimo aggiornamento delle classifiche, ad oggi il Bel Paese sarebbequalificato in 10 categorie di peso individuali e di conseguenza prenderebbe parte anche al Team Event olimpico. Ticket a cinque cerchi ormai quasi in tasca per Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg e Christian Parlati nei 90 ...