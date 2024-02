Johnny Depp a Torino per girare da regista alcune scene di “Modì”

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è arrivato aperdi "", biopic su Amedeo Modigliani che lo vede per la seconda volta dietro la macchina da presa. "" sarà girato preso la sede dislocata dei Tuscany Film Studios di Andrea Iervolino."Sono orgoglioso di portare auna star internazionale del calibro di, con cui abbiamo spesso collaborato negli scorsi anni, come ad esempio nella serie animata `Puffins" e nel film 'Waiting for the Barbarians', ha commentato Andrea Iervolino, CEO del Gruppo ILBE, di Tatatu e fondatore dei Tuscany Film Studios. "La città diha il potenziale per affermarsi quale polo cinematografico a livello globale, e la presenza degli ...