Johnny Depp a Torino per girare da regista alcune scene di “Modì”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 feb. (askanews) –è arrivato aperdi “”, biopic su Amedeo Modigliani che lo vede per la seconda volta dietro la macchina da presa. “” sarà girato preso la sede dislocata dei Tuscany Film Studios di Andrea Iervolino. “Sono orgoglioso di portare auna star internazionale del calibro di, con cui abbiamo spesso collaborato negli scorsi anni, come ad esempio nella serie animata ‘Puffins” e nel film ‘Waiting for the Barbarians’, ha commentato Andrea Iervolino, CEO del Gruppo ILBE, di Tatatu e fondatore dei Tuscany Film Studios. “La città diha il potenziale per affermarsi quale polo cinematografico a ...

Johnny Depp è arrivato a Torino per girare alcune scene di "Modì", biopic su Amedeo Modigliani che lo vede per la seconda volta dietro la macchina ... (ilfogliettone)

MODI' - Johnny Depp gira il film a Torino con Riccardo Scamarcio: Johnny Depp arriva a Torino per girare alcune scene di " Modì ", biopic su Amedeo Modigliani che lo vede per la seconda volta dietro la macchina da presa. "Modì" sarà girato preso la sede dislocata ...

Johnny Depp arriva a Torino, la star attesa nei Prodea Led Studios per le riprese di Modì: Tutto confermato, manca poco all'arrivo di Johnny Depp a Torino. L'attore torna nei panni di regista dopo 25 anni con Il Coraggioso. Depp sarà infatti per due giorni nel capoluogo sabaudo, il 20 e il 21 febbraio, per girare alcune scene della ...

sapete cos'hanno in comune johnny depp e renzi l'amicizia con mohammed bin salman " così come...: Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per il 'Corriere della Sera' johnny depp si commuove a cannes 1 Il primo contatto è avvenuto sul set di Jeanne du Barry , in cui Johnny Depp veste i panni di Luigi XV. Il ministro della Cultura saudita - ...