Jesi Club scherma | per il fioretto femminile e spada maschile tanti i piazzamenti leoncelli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Al Palavesuvio, dove nel fine settimana si svolgeranno i Campionati Europei Under 17 e Under 20 di, prova di qualificazione per il nazionale di Lucca, 19 febbraio 2024 – Al PalaVesuvio di Napoli, che ospiterà questo fine settimana i Campionati Europei Under 17 e Under 20 di(rileggi qui…), è andata in scena la due giorni dedicata alla Prova di Qualificazione “Zona 2” per le armi convenzionali della categoria Assoluti. L’appuntamento per la categoria Assoluti è per il weekend dal 7 al 10 di marzo con la 2^ Prova Nazionale di Lucca.Tra i 134 fiorettisti, che hanno incrociato le lame sabato, si sono classificati al terzo posto ex aequo Francesco Zechini ...