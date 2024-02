Jennifer Lopez potrebbe ritirarsi dal mondo della musica | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è tornata con un nuovo album e quasi nessuno se n’è accorto. Il disco This Is Me Now su Spotify ha dei numeri per nulla esaltanti e il videole Can’t Get Enough (uscito tre settimane fa) ha totalizzato solo 4 milioni di visualizzazioni. Numeri a parte, questoessere l’ultimo progettole di JLo, che in un’intervista rilasciata a ET ha rivelato che forse non pubblicherà altri album.: “This Is Me Nowessere il mio ultimo album”. “Devo dire la verità, non so se farò un altro album in futuro. Non so se ci sarà un altro progettole dopo questo. Però posso dire che ho messo il cuore in questo disco e che è la quintessenza del ‘progetto’...