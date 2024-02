Jennifer Lopez lascia la musica? “E’ la fine di un' era”

(Di lunedì 19 febbraio 2024)si ritira dalla? Non che negli ultimi anni sia stata molto prolifica - l'ultimo album prima di quello appena uscito era datato 2014 -, ma pare che adesso la cantante e performer possa concentrarsi su altro. Il che non implica un ritiro dalle scene, sia chiaro. Ma la decisione - per ora solo eventuale - di non realizzare nuova. "Devo dire la verità, non so se farò un altro album in futuro - ha spiegatodurante un’intervista rita a Et -. Non so se ci sarà un altro progettole dopo questo. Però posso dire che ho messo il cuore in questo disco e che è la quintessenza del 'progetto'. Quindi potrebbe essere il mio ultimo album di sempre. In generale ...

