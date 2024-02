Javier Zanetti a BFF – Best Friend Florencia | i suoi primi 50 anni

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La leggenda del calcioè l’ospite diDi Stefano–Abichain nella nuova puntata del podcast “BFF –” prodotto da OnePodcast e disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme di streaming audio. Il calciatore argentino, uno dei più importanti simboli dell’Inter, di cui oggi è Vicepresidente, si racconta a, anche lei argentina, spaziando tra numerosi argomenti, dalla nuova vita come dirigente sportivo ai 50compiuti lo scorso anno, dalla storia d’amore con l’Inter ai grandi compagni di una vita – Cambiasso, Samuel, Baggio, Cordoba… – alla famiglia, i tre figli e la moglie Paula, con cui condivide l’impegno nella solidarietà attraverso la Fondazione PUPI, fino all’incontro con Papa ...

