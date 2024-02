Jannik Sinner può superare Alcaraz al numero due del mondo? Possibile sorpasso in America | i calcoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è un treno in corsa e non ha intenzione di fermarsi. Dopo la vittoria dell’Australian Open, ha subito vinto al ritorno in campo a Rotterdam (l’ultima volta che un giocatore aveva conquistato il primo torneo giocato dopo aver vinto il primo Slam della sua carriera era stato Hewitt) ed ha scritto ulteriormente la storia del tennis italiano, diventandotre del. Staccata una leggenda come Adriano Panatta (best ranking di4), il classe 2001 non vuole fermarsi e, dopo aver scavalcato Medvedev, mette nel mirino Carlos. Se Djokovic al momento è imprendibile visto che difende pochissimi punti nei mesi a venire, non vale lo stesso per lo spagnolo, che ha tante cambiali nei prossimi tornei e non sta vivendo un momento di forma particolarmente positivo. ...