Jannik Sinner | La storia di un trionfo italiano nel tennis mondiale

(Di lunedì 19 febbraio 2024) . Al terzo posto ai mondiali in finale de Minaur Due settimane dopo la sua epica vittoria allo Slam australiano,ha continuato a scrivere ladelcon unancora più significativo nel torneo di Rotterdam, un Atp 500. La sua vittoria nella finale contro Alex De Minaur non solo gli ha garantito il titolo, ma ha anche catapultato l’altoatesino direttamente al numero 3 del mondo nel ranking Atp. Un risultato straordinario che segna un nuovo capitolo d’oro per ilmaschile. Il ritorno di un campione Dopo mezzo secolo dall’ultima vittoria italiana nei major delmaschile,ha riportato l’Italia al centro dell’attenzione ...

Jannik Sinner ha concluso come meglio non poteva la sua settimana a Rotterdam (Paesi Bassi). L’azzurro ha conquistato il 12° torneo ATP in carriera, ... (oasport)

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

Panatta, Sinner, la risposta a Bertolucci e la frase su Jannik: “Gli auguro…" Tuttosport

Jannik Sinner vën a cësa: Jannik Sinner à venciù l turnoi ATP de Rotterdam contra l numer 11 dl mond Alex de Minaur dl’Australia te doi set per 7:5 y 6:4.

Alessandro Petrone ospite a Tennis Talk stasera alle 22.30: Non mancheranno, ovviamente, analisi e commenti su Jannik Sinner dopo il trionfo a Rotterdam che l'ha proiettato al numero 3 del ranking ATP a meno di mille punti da Carlos Alcaraz e da quel posto di ...

Tennis, Zugarelli: "Sinner numero uno al mondo Non è un'utopia": "Sinner ha già ampiamente dimostrato di essere un campione vero, il suo sarà un futuro da protagonista. Sicuramente lotterà per arrivare alla prima posizione del ranking, non è un'utopia in questo mom ...