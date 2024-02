Jannik Sinner | intervista esclusiva al numero 3 al mondo | «Io numero uno? È un sogno | ma ci stiamo lavorando»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) È un ragazzo di poche parole e di sane abitudini: tanto allenamento, zero distrazioni. A noiha raccontato dell’ultima volta che ha pianto, del campione che avrebbe voluto sfidare e dell’unica cosa che gli fa perdere il controllo. E no, la racchetta non c’entra

Jannik Sinner è un treno in corsa e non ha intenzione di fermarsi. Dopo la vittoria dell’Australian Open, ha subito vinto al ritorno in campo a ... (sportface)

Ranking ATP: Sinner da record, festeggiano Cobolli e Nardi: E' il giorno di Jannik Sinner. L'altoatesino, primo giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere le 200 vittorie ATP, è il primo italiano nell'era Open a salire tra i primi tre giocatori nel ranking ATP. Grazie al ...

Jannik Sinner, intervista escluisva al numero 3 al mondo: "Sto lavorando per diventare il numero 1 del tennis": Questa intervista a Jannik Sinner è pubblicata sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 27 febbraio 2024. Nella suite che lo ospita non c'è traccia di Norm. Chiamano con questo affettuoso nomignolo i veri ...

Sinner, coach Vagnozzi: "Scarso non si può dire, però...": La vittoria su Alex de Minaur nella finale dell 'Atp 500 di Rotterdam ha permesso a Jannik Sinner il secondo titolo di stagione in due mesi (dopo il primo successo in uno Slam agli Australian Open ) e lo ha lanciato al terzo posto sorpassando il russo Daniil Medvedev , sconfitto in ...