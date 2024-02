Jannik Sinner | intervista escluisva al numero 3 al mondo | «Sto lavorando per diventare il numero 1 del tennis»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) È un ragazzo di poche parole e di sane abitudini: tanto allenamento, zero distrazioni. A noiha raccontato dell’ultima volta che ha pianto, del campione che avrebbe voluto sfidare e dell’unica cosa che gli fa perdere il controllo. E no, la racchetta non c’entra

Jannik Sinner è un treno in corsa e non ha intenzione di fermarsi. Dopo la vittoria dell’Australian Open, ha subito vinto al ritorno in campo a ... (sportface)

Gli Oscar della domenica: Jannik Sinner, l'Italia del nuoto, Crippa, Zirkzee: di ENRICO PIRONDINI Domenica sportiva indimenticabile: record italiani, imprese, sorprese. Domenica storica nel segno di Jannik Sinner , vittorioso a Rotterdam nel tripudio dei fans e dell'audience. Ma è stata una giornata storica in diverse discipline. In testa il Napoli basket, la Cenerentola che ha affondato la ...

Jannik Sinner dopo Rotterdam numero 3 del tennis mondiale: un anno per arrivare sul tetto del mondo: Jannik Sinner è il numero 3 del mondo, lo spostamento della finale dell'ATP 250 di Delray Beach ha rinviato di qualche ora l'ufficializzazione del ranking ATP. Classifica che sarà quindi ...

Sinner meglio di Djokovic, Federer e Nadal: l'impresa mancava da 23 anni: Vincere il primo Slam in carriera e poi ripetersi al torneo successivo non capita tutti i giorni. Trofeo in mano agli Australian Open e poi a Rotterdam , subito dopo: in questa maniera Jannik Sinner scrive un'altra pagina della sua storia personale e del tennis. Vincere così, di seguito, non accadeva dai tempi di Leyton Hewitt . Era il 2001, stiamo parlando di 23 anni fa, quando l'...