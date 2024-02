Itallia-Tahiti | Mondiali beach soccer 2024 | programma quarti | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Obiettivo raggiunto per l’Italia di. La sconfitta ai rigori di quest’oggi contro gli Emirati Arabi Uniti si dimostra indolore per gli azzurri, che chiudono in prima piazza il girone A grazie alla migliore differenza reti. L’ostacolo deidi finale sarà. La Nazionale rappresentante l’isola della Polinesia Francese ha avuto per lungo tempo la predominanza del gruppo B, battendo Argentina e Spagna nelle prime due partite. L’Iran ha però sorpreso la selezione di Teva Zaveroni, costringendo gli oceanici al secondo posto. Non c’è un bel precedente per gli azzurri, che nel 2015 vennero sconfitti in semifinale ai rigori dopo il 6-6 ai tempi supplementari, ma quattro anni dopo l’Italia seppe rifarsi strapazzando gli avversari con un sonoro 12-4 al debutto nel gruppo B. Di seguito il calendario ...