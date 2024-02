Italia-Turchia | Qualificazioni Europei basket 2025 | programma | orario | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Primo impegno del 2024 per l'Ital! Gli Azzurri tornano in campo a diversi mesi di distanza dall'ultima partita ufficiale disputata al Mondiale asiatico del 2023 affrontando giovedì 22 febbraio alle 20:30 a Pesaro lanelleaglidel. I ragazzi del Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco, dopo il match di giovedì con i turchi, voleranno in Ungheria per sfidare la Nazionale magiara domenica alle ore 18:00. Il CT friulano ha già diramato una prima lista di quindici convocati, dai quali sceglierà poi i dodici che scenderanno sul parquet dell'impianto marchigiano.