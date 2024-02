Istituto Parente Aversa | la cantante Fabiana Malessere per la prima volta incontrerà studenti e cittadinanza per parlare d’amore

(Di lunedì 19 febbraio 2024), laneomelodica finita al centro di una polemica mediatica nazionale per il testo della canzone “”, che inneggia all’uomo geloso e prepotente, si confronterà sui temi dell’amore parlando per lapubblicamente del suo successo, controverso ma dai numeri impressionanti. E lo farà all’comprensivo “” di, che ha organizzato un incontro perdell’amore tra i giovani, dal titolo “L’amore è vita”. Con lei anche la criminologa Apollonia Reale. “Testo shock”, “Mortifica la donna”, “Mitizza la violenza sulle donne”. Sono alcuni degli appellativi che hanno qualificato la canzone “”, e la sua interprete,, ...

