Israele | in video piccoli Bibas ostaggi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 16.30 Le forze armate israeliane hanno trovato undegliShirie i suoi due figli,Ariel (4 anni) e Kfir (9 mesi),risalente ai primi giorni dopo il rapimento del 7 ottobre. Da allora non si hanno più notizie di loro. Il filmato è stato trovato in un rifugio nel Sud della Striscia di Gaza.Sarà trasmesso dalla tv israeliana."Si vede la famiglia arrivare viva a Gaza e Hamas è l'unico responsabile della loro incolumità",dicono i familiari.Tempo fa Hamas aveva annunciato che la donna e i figli erano morti in un raid israeliano

Roger Waters contro Bono: "Una m*rda enorme": ...Waters ha detto la sua su Bono degli U2 e sulle posizioni del frontman sul conflitto tra Israele e ... Roger Waters on Gaza, resistance and doing the right thing - The Stream Watch this video on YouTube ...

Ghali a Che Tempo che Fa: "Polemiche a Sanremo La pace è per tutti": Ghali ospite a Che Tempo che Fa parla delle polemiche a Sanremo - Video C'era grande attesa per la ...il suo appello alla pace e allo stop al genocidio con riferimento anche alla situazione in Israele ...

Ghali premiato dall'imam considerato riferimento di Hamas in Italia: Il video postato sul suo account Facebook e su quello del centro islamico è stato poi rimosso. Rimangono, però, vari post di incitamento all'odio verso Israele e di glorificazione dei terroristi ...