Israele e Gaza | di tutto e di più | ma politicamente scorretto

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Le notizie dalla Striscia di, dove l’esercito israeliano sta continuando con la sua operazione di distruzione dei terroristi di Hamas, e dal confine fra il Libano e lo Stato Ebraico dove la guerra fra Hetzbollah e l’I.D.F. che per il momento si può definire a bassa tensione, arrivano in un flusso continuo ed è oggettivamente difficile seguirecontemporaneamente. Pertanto vale la pena, come in tutte le serie televisive, anche se si tratta di una tragica realtà, fare il riassunto degli avvenimenti precedenti e commentarli nella nostra maniera, cioèscorretta. Per dirla alla Bertolt Brecht ci sediamo dalla parte scorretta perché l’altra parte è tutta occupata dalle anime belle dei girotondi, dei gessetti, del petaloso, del volemose bene e diciò che sembra buono, bello e, ...