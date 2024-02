Israele | crollo dell’economia nel quarto trimestre 2023 Pil a – 19% | investimenti giù del 68% Tiene l’high tech

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il peso della guerra si fa sentire sull’economia israeliana. Ildel, coinciso con l’inizio dei bombardamenti e delle operazioni terrestri a Gaza, è stato uno dei peggiori in assoluto per l’economia di Tel Aviv. Lo ha reso noto oggi l’Ufficio centrale di Statistica. Neldell’economia disi è contratta del 19,4% rispetto allo stessodell’anno prima. Il dato è peggiore delle stime che indicavano comunque una flessione di oltre il 10%. Crollano gli(- 68%), esportazioni (- 18%) e consumi privati (- 27% rispetto al trimetre luglio – settembre). A sostenere l’economia è solo la spesa pubblica (per lo più militare) quasi raddoppiata. La previsione per la crescita 2024 ...