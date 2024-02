Inzaghi | «Massima concentrazione! Partita si gioca sui 180’»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’Inter sfiderà domani sera l’Atletico Madrid per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Simone, ad Inter TV, individua cosa servirà per superare, nei 180?, la squadra guidata da Simeone CONCENTRAZIONE – Queste le parole di: «concentrazione, affrontiamo un avversario fortissimo con un grande allenatore e quindi sappiamo che lasarà sui 180?. Vogliamo fare un’ottima andata sapendo che troveremo una squadra con grandissima mentalità. Atletico Madrid diverso?no un ottimo calcio. Al di là della mentalità e di quello che hanno vinto negli annino bene e con ottimi principi. Siamo preparati, ci vorrà la migliore Inter. Ci saranno i vari momenti della gara in cui saremo più offensivi, altri in cui bisognerà soffrire tutti ...

Archiviata la prestazione e la grande vittoria a Firenze in termini numerici, l’Inter torna ad abbracciare il suo centrocampo in vista della ... (inter-news)

Pronostico Inter - Atletico quote andata ottavi di finale Champions League: Per superare la granitica difesa di Simeone, Inzaghi si affida alla coppia d'attacco Lautaro - ... Solitamente, è richiesto un deposito minimo all'utente; mentre la puntata massima è definita dal ...

Le partite di oggi, venerdì 16 febbraio 2024 - Calciomagazine: ... come al solito, dall'Italia e dalla massima serie che, rispettivamente alle 19 e alle 21, offre ... vengono dal cambio in panchina Filippo Inzaghi - Liverani ed hanno l'obbligo di non sbagliare più per ...

Quote Inter - Salernitana: analisi e statistiche 25ª giornata di Serie A: ...e almeno un gol segnato in tutte le nove partite giocate in casa dai ragazzi di Simone Inzaghi, che ... Solitamente, è richiesto un deposito minimo all'utente; mentre la puntata massima è definita dal ...