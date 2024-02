Inter | Thuram | “Ho imparato molto da quando sono qui | Lautaro è uno dei migliori al mondo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’attaccante dell’Marcusha affiancato mister Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. “Sarà una bellissima partita – ha detto il numero 9 -, entreremo in campo per vincere come in tutte le partite da inizio stagione. Non pensiamo alla sfida di ritorno, ora conta solo la gara di San Siro e serve una grande prestazione. L’Atletico difendebene, ma palleggia alla grande e ha attaccanti forti. Dovremo stareattenti alle loro ripartenze. Se dormirò stanotte alla vigilia? Sì, io dormo sempre perché è importante riposarsi“. Il francese ha poi parlato dei suoi miglioramenti: “Hodaarrivato all’e imparo ancora adesso, ...