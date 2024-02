Inter | Sommer | “L’amore dei tifosi è sconfinato | giocare a San Siro da pelle d’oca”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il portiere dell’Yannha rilasciato a Neue Zürcher Zeitung un’vista sui primi mesi in nerazzurro: “È fantastico: il cibo, il clima, il paesaggio, la gente, la città di Milano, l’. Abitiamo vicino al confine con la Svizzera e vicino al campo di allenamento dell’, siamo anche in Ticino e ci sentiamo a nostro agio sotto ogni aspetto. Quando giocavo per il Borussia Mönchengladbach, abbiamo vissuto per anni in una zona di grande comfort a Düsseldorf. All’inizio del 2023 ci trasferiamo a Monaco di Baviera al Bayern, e sei mesi dopo a Milano. Le nostre bambine hanno quattro e tre anni, questi cambiamenti sono un grande cambiamento per noi come famiglia. Qui in Italia non conoscevamo nessuno e abbiamo dovuto riorganizzare tutto. Con tali trasferimenti lasci tutto il tuo ambiente ...