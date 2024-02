Inter in campo verso l'Atletico Madrid | le ultime

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Giorno di vigilia in casa. Martedì sera a San Siro si gioca la gara d'andata negli ottavi di finale in Champions League contro...

Il Lecce di D’Aversa, reduce dalla sconfitta con il Torino, è tornato subito in campo per iniziare la preparazione in vista della prossima sfida con ... (inter-news)

Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Champions League: Inter - Atletico Madrid in chiaro su Canale 5, il Napoli su Prime: L'appuntamento è per domani, 20 Febbraio 2024, alle ore 21 su Canale 5 per la partita tra Inter ed Atletico Madrid . In campo scenderà la squadra vice campione d'Europa e 'padrona' della Serie A, ...

Messi promuove il Season Pass della MLS nel nuovo spot pubblicitario di Apple TV: ...ora parcheggiata al centro di un campo di calcio, e lo slogan 'Non hai mai visto la MLS così'. La stagione MLS 2024 inizierà mercoledì 21 febbraio, con gli attuali campioni della Leagues Cup, l'Inter ...

Il Bologna delle meraviglie sgambetta la Lazio, il Milan affonda a Monza - blue News: ... mentre in serata il Monza supera 4 - 2 un Milan sceso in campo con un attacco di seconde linee. Rossoneri ancora terzi, mentre gli emiliani sono ora meritatamente in zona europea. Sono Inter, ...