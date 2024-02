Inter-Atletico Madrid | Simeone sorprende in attacco? Un’ipotesi! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è la sfida in programma domani (martedì) alle ore 21 a San Siro, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Se Inzaghi sembra avere le idee piuttosto chiare,ha provato diverse soluzioni con una possibile sorpresa in. Di seguito quanto rivelato da Giorgia Cenni su Sky Sport SORPRESA –è la super sfida che andrà in scena domani in un San Siro come sempre prontissimo a spingere i nerazzurri di Simone Inzaghi, che tornano a calcare il prestigioso palcoscenico della Champions League. Diegopotrebbere in, come rivela Giorgia Cenni: «Nelle prove fatteha riproposto Llorente ...