Inter-Atletico Madrid ottavi Champions League | 20-02-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Inter-Atletico Madrid è la sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani (martedì) alle 21 a San Siro. ... (inter-news)

Le condizioni di Morata in vista di Inter - Atletico Madrid: Alvaro Morata si è allenato regolarmente con il gruppo a disposizione di Diego Simeone a poche ore dalla gara tra Inter e Atletico Madrid . L'attaccante spagnolo, infatti, aveva saltato l'ultima gara di campionato contro il Las Palmas a causa di uno stiramento dei legamenti collaterali mediali del ...

Inzaghi: 'Vogliamo la finale. Io il Simeone dell'Inter Difficile...': È la vigilia del match di Champions League tra Inter e Atletico Madrid . In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha presentato l'importante sfida in programma allo stadio Meazza per gli ottavi di finale: " Vogliamo arrivare in finale , ma ci sono ...

La rivincita dell'Inzaghi più piccolo. Il sorpasso di Simone al fratello Pippo: E la gara di Champions League contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone sarà ancora una volta un ... Milano ma con l'Inter e in Champions League, regno di suo fratello da calciatore col Milan, dove ...