Inter-Atletico Madrid | Inzaghi | “Lo scorso anno abbiamo vissuto notti magiche e vorremmo rifarlo”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Milano, 19 febbraio 2024 – Dopo aver consolidato la prima posizione in campionato, l'torna protagonista in Champions League per affrontare domani sera l'nell'andata degli ottavi di finale. "Domani sarà un piacere ritrovare Diego Simeone da avversario - afferma Simonein conferenza stampa -. E' stato un grandissimo compagno di squadra. Lui è poi tornato in Spagna, ma non ci siamo mai persi di vista. Si capiva sarebbe diventato un grande allenatore. Basta vedere cosa ha fatto con l'. Ha vinto tantissimo da allenatore e al di là dell'impronta che dà alle proprie squadre è un piacere veder giocare l'". Una squadra diversa rispetto agli altri anni, non più solo difesa e contropiede ma con grandi doti di palleggio. "Sappiamo cosa ...