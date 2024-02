Inter-Atletico Madrid in tv | probabili formazioni e dove vedere l’ottavo di Champions League

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Milano, 19 febbraio 2024 – Dopo la fuga in campionato grazie ad un ritmo forsennato e alla parallela crisi della Juve, l’di Simone Inzaghi riprende la sua caccia alla, l’anno scorso finale con sconfitta contro il City di Guardiola, dall’andata degli ottavi di finale contro l’ex Simeone. A San Siro arriva l’, uscito vittorioso dal girone E con 14 punti, davanti alla Lazio con 10 e al Feyenoord con 6. L’, invece, ha chiuso al secondo posto dietro la Real Sociedad, che ha incrociato il Psg perdendo all’andata per due reti a zero. Si sa, in casa nerazzurra l’obiettivo principale è la seconda stella, oggi più vicina che mai, ma di sicuro larappresenta una vetrina importante sia dal punto di vista economico, introiti in ...

Arrivano buone notizie per il Cholo Simeone in vista della partita degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. Secondo ... (calcioweb.eu)

Atletico Madrid, i convocati di Simeone per l'Inter: ecco le novità: ... allenatore dell'Atletico Madrid, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della sfida di Champions contro l'Inter. Ecco tutte le novità. Portieri: Moldovan, Oblak, Gomis. Difensori: ...

Allenatori rischio esonero quote: tutte le panchine a rischio in Serie A: Leggi anche Quote Inter - Atletico: ecco il pronostico dei bookie per l'andata degli ottavi Leggi gli altri pronostici serie A della settimana, con statistiche dettagliate e analisi esclusive a cura ...

Champions: Atletico Madrid; Morata in lista convocati per Milano: ... quando era uscito dal campo in lacrime, ed è quindi disponibile per la sfida di Champions di domani al Meazza contro l'Inter. Infatti il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, lo ha inserito ...