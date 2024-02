Inter-Atletico Madrid | i convocati di Simeone! Pretattica finita

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Diramata la listaperda parte del club spagnolo in vista dell’ottavo di finale di andata di Champions League. Alvaro Morata presente.? Alvaro Morata convocato per, lo spagnolo ci sarà dopo l’infortunio al collaterale subito una settimana fa. Diego Simeone ha appena diramato la lista dei 22 giocatoriper il match di San Siro, andata degli ottavi di Champions League. Convocato anche Gabriel Paulista, l’altro giocatore ai box fino a ieri. ¡Lista de convocados para el partido de ida de octavos de final de la @LigadeCampeones! pic.twitter.com/Ew8esoksDU — Atlético de(@Atleti) February ...

Inter-Atletico Madrid andrà in scena domani sera alle 21. Per Simeone , secondo quanto riferito da SportMediaset, due buone notizie dall’infermeria: ... (inter-news)

Champions: Inter; Inzaghi, vogliamo rivivere notti magiche: Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. "Sarà una bellissima gara, l'...

Inter, Thuram pre Atletico Madrid: "La Champions è un obiettivo, in campo per vincere": "Sarà una bella partita in un San Siro pieno, vogliamo fare una buona prestazione". Marcus Thuram presenta la sfida all'Atletico, avversario dell'Inter agli ottavi di Champions League: "La Champions è un obiettivo, più che un sogno. Scenderemo in campo per vincere". Simeone ha una squadra ricca di campioni, uno su ...

Inter Inzaghi: "Vogliamo le notti magiche come lo scorso anno": ... tecnico dell'Inter, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League con l'Atletico Madrid Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter - Atletico Madrid di ...