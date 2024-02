Inter-Atletico Madrid | bluff Simeone? Ben due rientri previsti! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Altro che assenze! PerDiegopotrebbe recuperare ben due infortunati. Ecco le novità raccontate da TuttoSport alla vigilia della sfida degli ottavi di Champions League.– Si alza la temperatura a Milano in vista dell’importante e atteso match di Champions League in programma domani sera a San Siro.sono pronte a sfidarsi per gli ottavi di finale della competizione europea e per l’occasione preparano il “vestito” migliore. Simone Inzaghi pensa alle mosse più adeguate, e lo stesso fa Diego. Per il Cholito, che nelle scorse settimane sembrava essersi indebolito a causa dell’infortunio di Alvaro Morata, la situazione sembra essersi ribaltata. Come conferma l’edizione ...